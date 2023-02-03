На реке Десна 3 февраля будут взрывать ледовую пробку. Поэтому на левом берегу и в Оболонском районе столицы могут быть громкие звуки взрывов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"Подрыв льда будут совершать саперы. Такие вынужденные меры необходимы, чтобы снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах. Не паникуйте! Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности. Во время воздушной тревоги немедленно переходите в укрытия!", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце января в Киевской области вода начала отступать от домов людей после подрыва ледовой пробки на Десне.

Также "Страна" публиковала видео эпичного подрыва льда на Десне под Киевом, после которого в районах населенных пунктов Пуховка, Зазимье, Рожны Броварского района вода ушла на 30 сантиметров.

Кроме того, мы сообщали о том, что в Киевской области сегодня будут проводить взрывные работы, саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.