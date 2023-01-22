В Киевской областной администрации заявили, что уровень воды в Десне в Броварском районе снизился уже на более 30 см после ночного подрыва ледовой пробки.

"По состоянию на утро 22 января ситуация на реке Десна контролируемая. В результате проведенных взрывных работ наблюдается снижение уровня воды в районах населенных пунктов Пуховка, Зазимье, Рожны Броварского района.

Вода постепенно отходит от домохозяйств садовых обществ, расположенных поблизости.

На месте продолжают работать мониторинговые группы, проверяющие уровень воды в Десне. К утру 22 января вода спала более чем на 30 см", -говорится в сообщении.

Между тем, в местных пабликах обсуждается информация о том, что подтоплеными остаются более 600 домов в этом районе.

Напомним, что накануне в реке Чернобыльской зоны стремительно поднялся уровень воды, из-за чего киевское водохранилище оказалось под угрозой.

Необычный зимний паводок повлек за собой накопление льда - зажоры. Обычно подобное наблюдается в осенний период или в течение неустойчивых зим. В последний раз такие природные условия отмечались 20 лет назад.

На суженных участках русла, поворотах, перекатах скорость движения ледяной массы замедлялось, из-за чего она уплотнялась и иногда забивала почти все водное сечение.