Появилось видео ночного подрыва ледовой пробки на реке Десна, из-за которой затопило 600 домохозяйств Киевской области.

После целенаправленного взрыва 22 января наблюдается снижение уровня воды в районах населенных пунктов Пуховка, Зазимье, Рожны Броварского района на 30 сантиметров. Ситуация на реке Десна контролируемая.

Между тем, в местных пабликах обсуждается информация о том, что подтоплеными остаются более 600 домов в этом районе.

Вода постепенно отходит от домохозяйств садовых обществ, расположенных поблизости.

По данным Киевской областной военной администрации, вода постепенно отходит от домохозяйств садовых обществ, расположенных поблизости. На месте продолжают работать мониторинговые группы, проверяющие уровень воды в Десне

Напомним, киевские власти предупреждали жителей столицы и окрестностей о ночных взрывах на реке Десна.

Как писала "Страна", накануне в реке Чернобыльской зоны стремительно поднялся уровень воды, из-за чего киевское водохранилище оказалось под угрозой.

Необычный зимний паводок повлек за собой накопление льда - зажоры. Обычно подобное наблюдается в осенний период или в течение неустойчивых зим. В последний раз такие природные условия отмечались 20 лет назад.