Сегодня, 3 февраля, вблизи Киева могут быть слышны звуки взрывов. В Вышгородском районе саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации в телеграм-канале.

"В северном пригороде Киева могут раздаваться звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности. Во время воздушной тревоги немедленно переходите в укрытия!", - говорится в сообщении.

Напомним, что Украина стала самой заминированной страной в мире, более 40% территорий считаются опасными.

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.