Полиция открыла уголовное производство против мэра Вышгорода Алексея Момота по подозрению в неправомерном распоряжении бюджетными средствами, в проведении закупок с нарушениями процедуры, а также, вероятно, раздаче гуманитарки, полученной из-за границы, под видом личной благотворительности.

Об этом пишет УНН.

Уголовное производство начато Вышгородским районным управлением полиции ГУНП в Киевской области.

В частности, полиция заинтересовалась Вышгородским ТрО, а точнее тем, как он был сформирован и откуда на него направлялись средства. В марте 2022 года Момот своим распоряжением сформировал Добровольческое формирование Вышгородской городской территориальной громады №1, а затем сам же назначил себя командиром.

В апреле была утверждена программа поддержки этого и других военизированных формирований на территории громады на общую сумму более 50 млн грн, из которых 40 млн 323 тыс. грн на закупку материально-технического обеспечения (вещное имущество, оборудование, горюче-смазочные материалы, спецодежда, средства спецзащиты, приобретение спецтехники и т.д.) – средства эти берутся из оплаты услуг по благоустройству населенных пунктов и эксплуатационных услуг.

Еще 10 млн грн (также из средств, предусмотренных на благоустройство), согласно программе, направляются на содержание автодорог.

Кроме того, правоохранителей интересует, куда были направлены более 500 тонн песка и 450 бетонных блоков после того, как были разобраны блок-посты. Также, в рамках уголовного производства планируется установить, куда девались более 30 тысяч литров горючего и более 400 комплектов формы, закупленные на средства громады.

Среди вопросов, на которые, вероятно, придется отвечать городскому голове, почему только добровольцы ДФТГ, которую он возглавлял лично, получали материальную помощь в размере 6 тысяч гривен на человека, а другие добровольческие формирования были вне такой привилегии.

Еще один вопрос, привлекший внимание Нацполиции, – гуманитарка. Вышгород получал ее от городов-побратимов из-за границы, однако, как жалуются жители, – раздача велась по непонятным спискам, а кое-где раздавалась от имени Момота.

Также правоохранителей интересует проведение закупок – городские власти подозреваются в нарушении тендерных процедур, в частности, и в рамках закупок на обеспечение ТрО и установление блок-постов.

Напомним, что мэр Вышгорода Момот не в первый раз привлекает внимание правоохранителей. Так, в 2016 году СБУ совместно с прокуратурой задержала его по подозрению во взяточничестве. Речь шла о получении неправомерного вознаграждения в размере 300 тысяч евро от компании-застройщика. За ним также числились две судимости за кражу со взломом.

Однако дело о взяточничестве в суде развалилось из-за того, что главный свидетель отказался от показаний, а документы строительной фирмы были фиктивными. В итоге жена нардепа и "неравнодушные жители" внесли за мэра Вышгорода 5 млн. залога, после чего он вышел на свободу и восстановился в должности.