В Вышгородском районе Киевской области в четверг 19 января с 12.30, возможно, будут слышны звуки взрывов, поскольку работают саперы.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"Сегодня, 19 января, в 12.30 на территории Вышгородского района пройдет уничтожение взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - сообщается в телеграм-канале Киевской ОВА.

Ранее мы писали, что на севере Киевской области подразделения обороны Киева наращивают рубежи обороны и устанавливают мины.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.