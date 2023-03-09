В минобороны РФ заявили, что сегодняшняя массированная ракетная атака является "ответом на организованные 2 марта Киевом террористические акции в Брянской области".

Об этом сообщает минобороны РФ в телеграм-канале.

Москва подтверждает пуск "Кинжалов" и говорит, что были поражены "ключевые элементы военной инфраструктуры, ОПК и энергетики Украины, цель удара возмездия достигнута, все назначенные объекты военной инфраструктуры Украины поражены".

Также заявляется об ударах по местам базирования ударных беспилотников.

Украина этих заявлений не подтверждает.

Напомним, этой ночью противник совершил 81 пуск ракет разного базирования. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожены 34. Кроме того, было восемь пусков "Шахидов". Из них сбито четыре.

Очередная массированная продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилось лишь утром. Сегодня был пуск сразу шести ракет "Кинжал", которые обошли украинскую ПВО. Такое массовое применение гиперзвуковых ракет наблюдалось впервые. Что известно о новой ракетной атаке России мы писали в отдельном материале.