Украинские пользователи захейтили российского режиссера Александра Молочникова, который планировал приехать в Украину для съемок фильма о детях-сиротах из Бахмута Донецкой области.

Молочников ранее высказывался против войны в Украине и был в августе отстранен от постановок в Большом театре.

Режиссер на своей странице в Instagram обратился к украинцам с просьбой рассказать ему трагические истории детей, пострадавших от войны.

"Дорогие украинские подписчики. Напишите, пожалуйста, о детях в этот страшный год. Простите, если кого-то оскорбит такая просьба, но мне действительно очень важно послушать ваши истории об их восприятии этого ада. Реакции, парадоксы, любые мелочи, взрослые поступки, детская наивность. Только напишите не общие слова, а описания конкретных, пусть даже незначительных эпизодов. Понимаю, что это тяжело, но буду вам очень признателен за истории детей на войне", – написал Молочников.

Он заявил, что на этот проект у него есть поддержка Офиса президента Украины и пресс-карты для себя и оператора, и он уже начал проводить кастинг.

В комментариях к посту Молочникову начали желать смерти и предлагать ему стать "хорошим русским". Также заявили, что он "убийца" и "на его руках кровь".

Против его приезда выступили и украинские представители кино.

"Мне написала в привате одна из таких шокированных мам. Она понятия не имела, для кого снимают актерские пробы. Позже моя приятельница кастинг-директор написала мне, что получила такую же информацию от другой мамы. То есть, это не ошибка, а тенденция", – рассказывает украинский режиссер Ирина Цилык.

В итоге Офис президента заявил, что не давали российскому режиссеру разрешения на съемки.

"Офис Президента не имеет отношения к приезду в Украину, творческим планам и деятельности господина Молочникова. Никаких "разрешений на съемки" Офис Президента не выдавал и не выдает", - говорится в ответе пресс-службы ОП на запрос "Детектор Медиа".

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Также сообщали, что в Офисе президента обвинили Louis Vuitton в пропаганде из-за рекламы с цветами флага РФ и буквой V.