Попавшая в скандал пресс-офицер погранслужбы Южного региона Иванна Плантовская ненадолго открыла свою страницу в Facebook и обещает рассказать "свою правду" о происходящем.

Отметим, ранее в соцсетях разошлись фото с роскошного отдыха Плантовской в Париже, где она позирует на Новый год у Эйфелевой башни. И выкладывает много других фото своих путешествий, которые проходили уже во время войны.

После этого пресс-офицер скрыла свой профиль в соцсетях. Но сегодня снова его открыла и пожаловалась на хейт. Плантовская привела скриншоты сообщений, где ее в оскорбительной форме обвиняют в гламурной жизни, пока остальные украинки сидят без света.

"Это лишь 0.00001% из того, что я сейчас получаю. Кому-то удалось разжечь войну внутри страны", - заявила пресс-офицер.

При этом скандал с Плантовской потенциально может ударить и по ее начальнику - руководителю Южного управления ГПСУ Сергею Мулу, к которому сейчас адресуют вопросы о поведении его подчиненной.

Сейчас страница Плантовской в Фейсбуке снова закрыта.

В СМИ и в соцсетях уже напоминают, что в ноябре у него проводились обыски, после чего прошла информация, что у Мула есть незадекларированный дом под Киевом. Официально это не подтверждали.

Мул, как сообщается, занял свой пост в 2019 году, после смены власти в стране. Его кандидатуру связывают с влиятельными людьми в "Слуге народа" - Вадимом Слюсаревым и нардепом Павлом Сушко.

Ранее мы писали, что народный депутат Вадим Столар отдыхает в ОАЭ.

Также сообщалось, что чиновница из Харьковского горсовета похвасталась в соцсетях отдыхом в Ницце и Монако во время войны. После этого мэр города Терехов пообещал ее уволить.