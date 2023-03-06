В Офисе президента отреагировали на видеоролик французского модного дома Louis Vuitton, где некоторые украинцы усмотрели пропаганду вторжения РФ.

Модный дом опубликуовал в Twitter рекламу, использовав красный, синий и белый цвета (цвета флага Франции) а также латинскую букву V (фирменный знак Louis Vuitton).

Выпуск ролика Louis Vuitton приурочил к презентации новой женской коллекции на Неделе моды в Париже, открытие которой состоится 6 марта в музее Орсе.

Позже появилась реакция Офиса президента.

"Более года РФ убивает украинцев в Европе, используя триколор и V/Z-свастику. Элитный дом моды, сосредоточенный на "русских нуворишах", решил опубликовать игрушку с символами агрессии. Роскошь пахнет лучше, когда ее заливают в крови, верно", - написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Ранее Подоляк заявил, что МОК подкуплен россиянами, пропагандирует войну и убийства.

Также в пророссийской позиции обвиняли Илона Маска.

Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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