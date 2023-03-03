Приморский суд Одессы дал мужчине два года условно за "антигосударственные тезисы", озвученные в личной беседе по телефону. Все обвинение строилось лишь на аудиопрослушке его телефона.

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

В решении приведены реплики осужденного.

"Ну смотри, вчера человек приехал с Херсона, они дальнобойщики на маршрутах, говорят, ждите, скоро тут будут русские";

"Нет, конечно" (в ответ на фразу "Да конечно будут, Саня, ты что, сомневаешься");

"Ну то, что я поддерживаю других, а она бл@ть капец" (по контексту — поддерживает россиян);

"Да, он поддерживает украинцев, я говорю, как оно есть";

"Я поддерживаю, поддерживаю… был бы мой дед жив, он бы сказал, нах@я тут этот Бандера еб@ный";

"Середина, конец августа, сентябрь у нас, в общем, должно быть нормально";

"Ага, ну и мы тут рядышком уже, пускай побыстрее… уже чтобы восторжествовало…" (в ответ на фразу о бомбардировке и зачистке российскими войсками Николаева; реплики с пожеланиями скорейшего захвата Одесской области);

"Та ничего, прогнозы хорошие, уже под Николаевом стоят";

"Ну наши" (в ответ на вопрос "Кто?"; реплики говорят о том, что он относит себя к российской стороне).

В итоге, фигурант пошел на сделку со следствием, полностью признал вину и раскаялся, говорится в решении суда.

За это вместо трех лет тюрьмы, за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ и глорификацию ее участников он получил условный срок — два года.

Также фигуранту суд постановил прочесть Николая Михновского "Самостійна Україна", Сергея Плохия "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності" и Юрия Липу "Розподіл Росії".

Телефон одессита забрали в пользу государства.

Ранее мы рассказывали, как СБУ сообщила подозрение блогеру из Одессы, который уехал в Донецк и создал телеграмм-канал "Призрак новороссии", в котором вел пророссийскую пропаганду.