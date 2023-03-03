В Одессе осудили мужчину за пророссийские взгляды, озвученные в телефонном разговоре
Приморский суд Одессы дал мужчине два года условно за "антигосударственные тезисы", озвученные в личной беседе по телефону. Все обвинение строилось лишь на аудиопрослушке его телефона.
Об этом сообщает одесское издание "Думская".
В решении приведены реплики осужденного.
- "Ну смотри, вчера человек приехал с Херсона, они дальнобойщики на маршрутах, говорят, ждите, скоро тут будут русские";
- "Нет, конечно" (в ответ на фразу "Да конечно будут, Саня, ты что, сомневаешься");
- "Ну то, что я поддерживаю других, а она бл@ть капец" (по контексту — поддерживает россиян);
- "Да, он поддерживает украинцев, я говорю, как оно есть";
- "Я поддерживаю, поддерживаю… был бы мой дед жив, он бы сказал, нах@я тут этот Бандера еб@ный";
- "Середина, конец августа, сентябрь у нас, в общем, должно быть нормально";
- "Ага, ну и мы тут рядышком уже, пускай побыстрее… уже чтобы восторжествовало…" (в ответ на фразу о бомбардировке и зачистке российскими войсками Николаева; реплики с пожеланиями скорейшего захвата Одесской области);
- "Та ничего, прогнозы хорошие, уже под Николаевом стоят";
- "Ну наши" (в ответ на вопрос "Кто?"; реплики говорят о том, что он относит себя к российской стороне).
В итоге, фигурант пошел на сделку со следствием, полностью признал вину и раскаялся, говорится в решении суда.
За это вместо трех лет тюрьмы, за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ и глорификацию ее участников он получил условный срок — два года.
Также фигуранту суд постановил прочесть Николая Михновского "Самостійна Україна", Сергея Плохия "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності" и Юрия Липу "Розподіл Росії".
Телефон одессита забрали в пользу государства.
Ранее мы рассказывали, как СБУ сообщила подозрение блогеру из Одессы, который уехал в Донецк и создал телеграмм-канал "Призрак новороссии", в котором вел пророссийскую пропаганду.