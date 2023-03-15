Российские военные Telegram-каналы продолжают активно писать об атаках ВСУ в Запорожской области.

По их заявлениям, атак было две.

Одна - около города Пологи, другая - около населённого пункта Новоданиловка близ Орехова. Обе атаки, по утверждению россиян, отбиты, публикуются кадры с горящей бронетехникой (как утверждается - украинской).

В то же время, по заявлениям российских Telegram-каналов, вечером около Новоданиловки украинские войска вновь пошли в атаку. Бои продолжаются.

Россияне полагают, что это могла быть разведка боем перед подготовкой крупного контрнаступления ВСУ.

Украина информацию об атаках ВСУ в Запорожской области не подтверждала.

Ранее мы писали, что, по данным The Economist, Украина готовится к большому контрнаступлению. За последние три месяца в страну прибыло уже 40% всей военной помощи, оказанной Пентагоном с начала войны.

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