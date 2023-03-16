Утром в четверг, 16 марта, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что за прошлые сутки россияне совершили более 75 атак.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

ВСУ отбили атаки:

На Купянском и Лиманском направлениях - в районах Гряниковки, Белогоровки и Спорного.

На Бахмутском направлении Бахмута, Орехово-Васильевки и Богдановки.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях - в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Марьинка и Угледар.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Информация, которую вчера распространяли российские телеграм-каналы, - об атаках ВСУ под Пологами и Ореховым - не комментируется.

Напомним, вчера в Reuters сообщили, что российские войска недавно изменили направление наступления и намерены продвигаться к Лиману Донецкой области.

Также мы писали о том, что недавно британская разведка озвучила ключевую причину неспособности россиян к оперативно значимым наступлениям.