Россияне атакуют Бахмут и пытаются наступать на Купянском и Лиманском направлениях. Сводка Генштаба ВСУ
Утром в четверг, 16 марта, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что за прошлые сутки россияне совершили более 75 атак.
Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.
ВСУ отбили атаки:
- На Купянском и Лиманском направлениях - в районах Гряниковки, Белогоровки и Спорного.
- На Бахмутском направлении Бахмута, Орехово-Васильевки и Богдановки.
- На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях - в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Марьинка и Угледар.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Информация, которую вчера распространяли российские телеграм-каналы, - об атаках ВСУ под Пологами и Ореховым - не комментируется.
Напомним, вчера в Reuters сообщили, что российские войска недавно изменили направление наступления и намерены продвигаться к Лиману Донецкой области.
Также мы писали о том, что недавно британская разведка озвучила ключевую причину неспособности россиян к оперативно значимым наступлениям.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.