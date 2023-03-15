В среду, 15 марта, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. В течение суток силы РФ нанесли 40 авиационных, 12 ракетных ударов и более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из ракетных ударов нанесен по Краматорску - повреждено трехэтажное жилое здание, есть погибшие и раненые среди местного населения. Еще один ракетный удар произошел по городу Затока Одесской области - обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая Рыбка". Жертв среди местного населения нет. Также противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры населенного пункта Ивановка Херсонской области. Есть пострадавшие среди местного населения и поврежден как минимум один частный дом.

2. Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему остаются попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. С этой целью он сосредоточил усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. ВСУ отразили более 90 атак противника на указанных направлениях.

3. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону.

4. В Горловке, находящейся на территории временно оккупированной Донецкой области, оккупанты получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации в городе. Планируется мобилизовать около 500 человек из категорий, которые ранее получили бронь по причине ограниченной или полной непригодности к военной службе.

5. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных сценариях выселения УПЦ из Лавры.