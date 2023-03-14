В последние недели нехватка артиллерийских боеприпасов в России, вероятно, обострилась до такой степени, что на многих участках фронта действуют чрезвычайные ограничительные нормы.

Об этом сообщает разведка Британии.

По оценкам Минобороны Британии, именно это почти наверняка является ключевой причиной того, что в последнее время ни одно российское соединение не могло вести оперативно значимые наступательные действия.

"Россия почти наверняка уже прибегла к выдаче запасов старых боеприпасов, которые ранее считались непригодными к использованию", - считают в Лондоне.

Также британская разведка напоминает, что указом Путина от 3 марта установлены меры для минпромторга по обходу полномочий руководителей предприятий оборонной промышленности, не выполняющих поставленные перед ними производственные задачи.

Британская разведка заявляет, что РФ все чаще применяет принципы командной экономики к своему военно-промышленному комплексу, "потому что она признает, что ее оборонные производственные мощности являются ключевым уязвимым местом".

Напомним, в американском Институте изучения войны считают, что РФ хочет "отгородить" новое поколение от участия в войне и не планирует воевать в Украине более трех лет.

Также британская разведка ранее сообщала, что "Вагнер" потерял на войне в Украине половину заключенных и не может набрать новых.