Кремль стремится "отгородить" новое поколение от участия в войне и показывает, что полной мобилизации не будет. Также РФ не рассчитывает воевать в Украине более трех лет.

Об этом сообщают в американском Институте изучения войны (ISW).

Такой вывод организация делает из попыток РФ законодательно увеличить призывной возраст.

В понедельник в Госдуму поступил законопроект, который предусматривает немедленное повышение максимального возраста призыва с 27 до 30 лет, а также повышение минимального возраста призыва с 18 до 21 года с ежегодным увеличением на один год в период с 2024 по 2026 год.

"Предусмотренное в законопроекте немедленное повышение максимального возраста, скорее всего, направлено на расширение возрастного диапазона призыва для удовлетворения некоторой части непосредственных потребностей российских вооруженных сил в Украине, а затем на последующее сокращение общих требований призыва на военную службу в российском обществе в последующие годы", - говорится в отчете.

Постепенное повышение минимального призывного возраста означает, что трехлетние группы потенциальных российских призывников, по сути, получат отсрочки на три, два и один год каждая.

"Кремль, возможно, пытается оградить новое поколение россиян от демографических и социальных последствий боевых действий на истощение в Украине, распределяя эти воздействия среди группы россиян одного поколения", - говорится в отчете.

График сокращения призывного возраста также может свидетельствовать о том, что Кремль не ожидает, что война в Украине продлится дольше, чем следующие три года и крайне не приемлет перспективу полной мобилизации.

Напомним, ранее разведка Британии писала, что российская элита изолируется от населения из-за больших потерь в войне против Украины.

Также Центр Национального сопротивления сообщал, что Россия планирует начать новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях весной.