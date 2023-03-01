В Кремле не верят советнику Офиса президента Михаилу Подоляку, который заявил, что Украина не наносит ударов по РФ.

"Мы ему не верим", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его слова приводят российские СМИ.

Ранее Подоляк назвал удары дронами по России - внутренними атаками НЛО и заявил, что Украина не бьет по территории РФ.

Напомним, 28 февраля власти Подмосковья заявили о падении беспилотника. В сети сообщили, что дрон упал у объекта "Газпрома".

Также вчера глава российской Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что в РФ на территории республики упал неустановленный беспилотник. Он публиковал фото обломков, которые были обнаружены в поселке Новом Гиагинского района Адыгеи.

Также в Санкт-Петербурге подняли истребители из-за неопознанного объекта в воздухе. Позже в минобороны РФ заявили, что это были учения сил ПВО с гражданскими органами управления воздушным движением.

Кроме того, заявлялось, что в небе над Белгородом сбили три беспилотника.

После этих событий в минобороны РФ заявили о попытках ударов дронами по территории России. Сообщалось, что оба беспилотника потеряли управления и отклонились от траектории полета.