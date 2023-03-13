В Кремле заявили, что будут продолжать военные действия против Украины и не видят перспективы для переговоров.

Об этом сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

"Поставленные Россией цели в Украине сейчас можно достичь только военным путем, нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло", - заявил Песков.

Отметим, что против переговоров с Россией до возвращения к границам 1991 года выступают и власти Украины.

На Западе же говорят, что переговоры нужно начинать, когда Украина получит выгодные позиции на поле боя. Китай, в свою очередь, призывает к скорейшему прекращению огня.

Между тем, Politico писало, что между Вашингтоном и Киевом растет напряжение в оценках войны. По данным издания, нарастают разногласия по поводу целей войны, и вырисовываются потенциальные точки напряжения в отношении того, как и когда закончится конфликт.

Война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны.

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