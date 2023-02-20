Россия может делать ставку на истощение человеческих ресурсов Украины, а наступление ВСУ на юге сопряжено с рядом трудностей.

Об этом заявил известный военный эксперт из США Майкл Кофман в одном из подкастов.

Кофман считает, что наступление России в Украине уже началось и сосредоточено на Донбассе.

Пока достижения у этих атак скромные. Некоторый успех виден под Кременной, что может вынудить Украину отказаться от Кременской кампании.

Растет вероятность того, что Украина отойдет из Бахмута на оборонительную линию к востоку от Славянска и Краматорска. Затем российские военные могут повернуть на север и попытаться закрепить контроль до реки Донец (включая Белогоровку).

При этом на данном этапе не похоже, что Россия задействовала имеющиеся резервы и, вероятно, бережет их для более крупного прорыва. В то же время неизвестно, насколько серьезны эти резервы.

"Я скептически отношусь к тому, что маячит дополнительное "весеннее наступление". Для проведения такой операции России, вероятно, потребовалась бы вторая волна мобилизации, которой не было. А прогнозы о мобилизации 500 тыс. военнослужащих в середине января не оправдались", - добавляет Кофман.

По его мнению, Москва посмотрит, что выйдет из этого наступления, прежде чем приступить ко второй волне мобилизации.

Далее события могут развиваться так: после того, как Украина начнет наступление весной, Россия проведет мобилизацию летом, а позже снова перейдет в наступление, используя преимущество в живой силе.

"Учитывая, что Украина больше не имеет преимущества в людских ресурсах, стратегия России в 2023 году может состоять в том, чтобы сократить людские ресурсы Украины", - говорит Кофман.

Он считает, что украинское наступление на юге будет сложной операцией для Киева: "У российской армии теперь достаточно резервов, чтобы избежать истощения линии фронта, как в Харькове".

Будет ли западная бронетехника иметь большое значение, зависит от применения и времени наступления Украины. "Я подозреваю, что это оборудование в основном послужит восполнению потерь", - полагает эксперт.

Ранее американский генерал заявил, что Россия ведёт войну на истощение.

Война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.