Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получит гарантии безопасности от Запада только после того, как закончится война с Россией.

Об этом он сказал, в воскресенье, 5 марта, в эфире программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN.

"Мы готовы организовать определенные гарантии безопасности для страны после наступления мира", – сказал он, отметив, что "к этой точке мы еще не пришли".

По словам канцлера ФРГ, основой для мирного урегулирования будет отвод российских войск.

Шольц добавил, что решение вопроса об урегулировании конфликта за Украину Запад принимать не будет.

Ранее западные СМИ сообщали о планах Германии, Франции и Британии заключить с Украиной "оборонный пакт", если Киев пойдет на мирные переговоры с Москвой. Но официально в Берлине такие планы опровергли.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что лучшей гарантией для Украины будет членство в НАТО. Он также говорил, что ожидает вступления Украины в ЕС через два года, а в НАТО - после окончания войны.

Также "Страна" писала, что на днях канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не передавать оружие России и побудить Москву вывести войска из Украины.