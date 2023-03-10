В Кремле прокомментировали заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что в Украине все больше сторонников мирных переговоров с РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "честно говоря, пока преждевременно так считать".

При этом он считает, что в Украине "остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему двусторонних отношений".

"А они неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно, мы об этом и ранее говорили", - заявил Песков.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Украина не пойдет на прекращение огня, которое РФ использует для новой агрессии.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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