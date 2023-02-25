Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что проблему Украины нужно решать путем диалога и переговоров.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Нью-Дели.

"С самого начала войны в Украине Индия настаивала на разрешении этого конфликта путем диалога и дипломатии. Индия готова внести свой вклад в любой мирный процесс", - сказал индийский премьер.

Он также отметил, что для лучшего отражения глобальных реалий нужна реформа международных институтов, в частности - Совета Безопасности ООН.

Моди отметил, что в этом позиция Индии и Германии совпадает.

Вероятно, речь идёт о том, чтоб расширить число постоянных членов Совбеза ООН, которые имеют право вето на принятие решений.

Как писала "Страна", США готовы к переговорам по миру в Украине только на основе "формулы мира" Зеленского из десяти пунктов. При этом Украина выступила против прямых переговоров Байдена и Путина.

Тем временем война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 366-го дня войны. "Вагнеровцы" заявили о захвате Берховки - села к северо-западу от Бахмута. Генштаб ВСУ это опровергает. В Украину прибыли первые танки Leopard 2 из Польши. Резко активизировалась тема Приднестровья и возможного вторжения в него Украины. Китай опубликовал свой "мирный план".

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Олеся Медведева в своем блоге разбирается, почему год назад Путин начал вторжение, а Зеленский в него не верил.