Один процент самых богатых индийцев владеет сорока процентами национального богатства страны, а пятьдесят процентов самых бедных - тремя процентами.

Такую картину социального неравенства в Индии описывает Gulf News со ссылкой на исследование Oxfam - объединения организаций, борющихся с глобальной бедностью.

Индия является одной из стран с самой быстрорастущей экономикой в мире, но это лишь углубляет социальное неравенство, а бедняки остаются за бортом экономического успеха.

Каждую секунду почти два индийца оказываются за чертой бедности.

"Распределение богатства в Индии было несбалансированным на протяжении десятилетий, но реальность наших дней просто ошеломляет", - пишет Gulf News.

В настоящее время в Индии проживают 350 миллионов человек, которые сталкиваются с недоеданием. Страна заняла 107-е место из 121 государства в последнем глобальном индексе голода.

Соседний Китай меняется к лучшему в плане выравнивания социального неравенства куда более масштабно, отмечает издание.

Ранее мы писали, что, по данным ООН, "зерновая сделка" помогла не скатиться к тотальной бедности около 100 миллионам человек.

Также "Страна" рассказывала, что Индия и Китай с начала войны заплатили России 24 миллиарда долларов за энергоресурсы.