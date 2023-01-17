Население Китая по итогам 2022 года сократилось впервые за 60 лет, следует из данных Национального бюро статистики. Количество китайцев упало на 850 000 человек и составляет 1,4118 миллиарда. Рождаемость достигла самого низкого уровня за всю историю наблюдений - 6,77 на 1000 человек по сравнению с 7,52 в прошлом году.

Об этом сообщает The Washington Post.

Падение рождаемости началось еще в 2016 году, когда правительство спешно отменило правило "один ребенок на семью" и позволило иметь не более двух детей. Но тенденцию к уменьшению популяции это не остановило.

Издание Washington Post указывает, что население Китая сократилось впервые с 1961 года, когда по стране прокатился голод, вызванный наводнениями, засухой и промышленной политикой "Большого скачка" Мао Цзедуна.

По прогнозам ООН, в этом году Индия вернет себе позицию самой густонаселенной страны в мире.

Как писала "Страна", в 2016 году население Китая продолжало неумолимо расти до 1,42 миллиарда.

По состоянию на май 2021 года население Китая за 10 лет выросло на 72 миллиона человек.

Пандемия ковида вызвала высокий уровень смертности в стране. Инфекционное заболевание в том числе косит научную элиту: всего за месяц от коронавируса умерли два десятка ведущих инженеров.