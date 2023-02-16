Через два месяца Индия, по прогнозам, станет самой густонаселенной страной в мире с населением более 1,4 миллиарда человек.

Об этом сообщает Reuters.

При этом, пишет агентство, как минимум год, а может и дольше, страна не будет знать, сколько в ней проживает людей, потому что не может их сосчитать.

Перепись населения Индии, проводимая раз в десятилетие, должна была состояться в 2021 году, но ее отложили из-за пандемии. В настоящее время подготовка к ней увязла в технических и логистических препятствиях, и нет никаких признаков того, что масштабные мероприятия начнутся в ближайшее время, говорится в публикации.

Оппозиционные партии обвинили правительство Индии в задержке переписи населения. По их мнению, в преддверии национальных выборов 2024 года руководство страны хочет скрыть данные по таким вопросам, как безработица.

Ранее мы писали, что, по данным исследования Oxfam, один процент самых богатых индийцев владеет сорока процентами национального богатства страны, а пятьдесят процентов самых бедных - тремя процентами. Кроме того, каждую секунду почти два индийца оказываются за чертой бедности. При этом в исследовании говорится, что 350 миллионов человек в Индии сталкиваются с недоеданием.

Также "Страна" рассказывала, что в ноябре прошлого года численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек.