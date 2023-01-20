Компания Pfizer оказывала давление на правительство Индии для принятия условий о правовой защите в случае побочных эффектов при использовании ее вакцины от коронавируса.

Об этом заявил индийский министр по технологиям и электронике Раджив Чандрасекар в Twitter.

"Хочу напомнить, что Pfizer пыталась запугать правительство Индии, чтобы оно приняло условие о возмещении ущерба за поставку своей вакцины против COVID-19", - написал он.

Таким образом Чандрасекар прокомментировал видео с руководителем Pfizer, который отказывался отвечать на вопросы журналистов в Давосе касательно вакцины.

"Когда вы узнали, что вакцины не останавливают передачу инфекции? Как долго вы знали об этом, прежде чем заявить об этом публично?", - три минуты пытается выяснить журналист у Альберта Бурле, однако тот не отвечает.

Ранее мы писали, что в сентябре прошлого года гендиректор Pfizer спустя месяц снова заразился коронавирусом.

Также мы рассказали, что согласно научным исследованиям, вакцинированные препаратом Pfizer рискуют получить воспаление сердца в три раза выше, чем те, кто не делал прививку.