В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, что такое живые и неживые вакцины, как ими прививаться и для профилактики каких болезней они предназначены.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Каждая вакцина имеет свой способ введения. Их колют внутримышечно в плечо или бедро, подкожно – в слой жира под кожей, внутрикожно – прямо в слой кожи, капают в рот. Способ введения вакцин зависит от их состава и назначения", - говорится в сообщении.

Живые вирусные вакцины можно вводить как подкожно, так и внутримышечно. Это обусловлено тем, что иммунная система человека способна распознать живые части вируса даже в случае неглубокого введения в кожу. К живым вакцинам относятся прививки против кори, эпидемического паротита, краснухи.

Неживые вакцины и анатоксины вводят только внутримышечно. Они содержат убитый вирус, поэтому их нужно вводить глубоко, чтобы иммунная система распознала его и сформировала иммунный ответ. Если неживую вакцину ввести подкожно в жировой слой, то организм просто не отреагирует на нее, а такая прививка будет считаться недействительной. К неодушевленным вакцинам относятся вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша, Хиб-инфекции, гепатита B, инактивированная вакцина против полиомиелита.

Живые бактериальные вакцины, к которым относится вакцина против туберкулеза БЦЖ, вводятся только внутрикожно. Подкожное или внутримышечное введение вакцины БЦЖ может привести к осложнениям.

Некоторые вакцины, такие как оральная полиомиелитная вакцина, вакцина от ротавируса, капают в рот для того, чтобы сформировать местный иммунитет в кишечнике.

Сейчас разрабатываются вакцины в форме спреев, которыми можно брызгать в рот или нос.

"Независимо от способа введения, вакцины защищают нас от опасных болезней и спасают миллионы жизней", - подытожили в МОЗ.

Ранее мы писали, что медики объяснили, можно ли прививаться одновременно от COVID-19 и других болезней.

Также "Страна" рассказывала, что медики объяснили украинцам, что делать прививки можно даже с аллергией.