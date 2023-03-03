Путин подписал указ о введении внешнего управления на предприятиях, срывающих гособоронзаказ
В пятницу, 3 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении внешнего управления на предприятиях, "срывающих гособоронзаказ в условиях военного положения".
Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.
"Полномочия акционеров и руководства хозяйственных обществ, срывающих свои обязательства по гособоронзаказу в условиях военного положения, будут приостанавливаться, в них будет вводиться внешнее управление. Управляющая организация для таких хозяйственных обществ будет определяться на основании предложений минпромторга", - заявил он.
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