Более ста тысяч украинских солдат погибли за год полномасштабной войны с Россией.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на данные чиновников США.

"По оценкам официальных лиц США, в войне, длившейся год, погибло более 100 000 украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат", - сообщает издание.

Поэтому, по мере приближения ожидаемого контрнаступления ВСУ, США все больше обеспокоены сокращением запасов боеприпасов и опытных солдат в Украине.

"За закрытыми дверями официальные лица США настаивают на том, чтобы Киев экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь. Это вызывает особую озабоченность в Бахмуте, где обе стороны быстро расходуют боеприпасы", - добавляет газета.

Отметим, что ранее газета Washington Post сообщила, что качество ВСУ ухудшилось из-за потерь в течении года, что ставит под сомнение возможность украинского контрнаступления.

Эта статья наделала много шуму в Украине, ее раскритиковали Арестович и опосредованно - президент Зеленский.

Но, как видим, в западной прессе все чаще начинают поднимать вопрос украинских потерь, причем именно в связи с Бахмутом.

Отметим, что Украина официально не признает уровня потерь в 100 тысяч человек. Детальнее потери сторон в этой войне мы анализировали в отдельном материале.