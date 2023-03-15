Мэр Краматорска Александр Гончаренко в комментарии "Стране" рассказал, в каком состоянии потерпевшие в результате вчерашнего обстрела центра города.

"Всего девять раненых. Семь человек на амбулаторном лечении. Двое в стационаре. Состояние средней тяжести", - сообщил Гончаренко.

Напомним, вчера россияне ударили ракетой по центру города.

Сообщалось, что российские снаряды повредили 26 домов и детсад.

В первые минуты после прилета было известно об одном погибшем и по меньшей мере троих раненых. После этого количество пострадавших выросло.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео последствий обстрела.

Тем временем война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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