Из-за ракетного удара 14 марта в Краматорске повреждены 25 многоквартирных и один частный дом, сообщают в горсовете.

Также поврежденs детский сад, музей и административное здание.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко в комментарии "Стране" рассказал, в каком состоянии находятся потерпевшие после после сегодняшней ракетной атаки россиян.

"Одна женщина средней тяжести, трое остальных - получили легкие ранения", - сказал Гончаренко.

Напомним, ранее Зеленский опубликовал видео последствий обстрела и сообщил, что в результате удара погиб один человек.

Тем временем война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".