Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об одном погибшем вследствие удара по Краматорску Донецкой области.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Также президент опубликовал видео с места попадания по многоэтажному дому. На кадрах видно, что часть одного из домов значительно разрушена, там нет стены. Кроме того, в нем нет окон. На месте работает много спасателей. ГСЧС продолжает работы.

Напомним, ранее сообщалось, что три человека получили ранения. Глава Донецкой ОВА заявил, что удар пришелся по центру города, пострадало шесть многоэтажек.

Также мы писали, что россияне 93 раза обстреляли Херсонщину, выпущено более 400 снарядов. Есть погибший, шесть человек ранены.

Кроме того, сообщалось, сколько мирных жителей погибли в Украине с начала вторжения РФ.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

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