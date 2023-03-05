Удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля прошлого года был нанесен с территории, контролируемой Россией.

Такой вывод сделала организация Human Rights Watch (HRW) совместно с исследовательской группой SITU.

Напомним, тот удар привел к гибели 58 человек и ранению более 100. Согласно результатам расследования, поразившая вокзал ракета была запущена с оккупированной на тот момент Россией территории из села Кунье в 25 км от Изюма с помощью тактического ракетного комплекса "Точка-У". Ракета с кассетной боевой частью содержала 50 суббоеприпасов, сообщается в выводах HRW.



Детонация взрыва сопровождалась разбрасыванием стальных обломков, из которых более 15 тысяч падали на территорию вокзала.



В расследовании также подтверждается отсутствие каких-либо доказательств о присутствии украинского военного персонала или техники на путях вокзала во время удара, хотя в целом некоторая часть войск находилась недалеко от вокзала.



Россия с самого начала отрицала свою причастность к удару, утверждая, что "никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось", а также уверяла, что ракеты "Точка-У" применяются только украинскими вооруженными силами.

HRW утверждает, что нашла доказательства присутствия комплекса такого типа на оккупированной территории, включая склады и контейнеры для транспортировки.

Ранее мы писали, что в Пентагоне не поверили заявлениям России, что она не била по Краматорску.