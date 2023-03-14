За минувшие сутки войска РФ 93 раза обстрелял Херсонскую область, выпустив 412 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Telegram-канале

Херсон обстреливали четыре раза. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

В результате обстрелов один человек погиб, еще шесть - получили ранения.

Также он рассказал, что с деоккупированной территории области эвакуировано 88 человек.

Напомним, вчера на Херсонщине бригада электриков попала под российский обстрел во время аварийных работ. Один человек травмирован.

Также сообщалось, что вчера в Херсонской области вводили усиленный комендантский час из-за возможного пребывания на территории Херсона российских ДРГ.

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