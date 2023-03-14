Российская армия утром во вторник, 14 марта, нанесла удар по центру Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщает губернатор Павел Кириленко в телеграм-канале.

По его данным, ранено минимум три человека. Удар пришелся по центру города, пострадало шесть многоэтажек.

Телеканал FREEDOM публикует видео последствий российской атаки.

Как сообщалось, недавно Россия нанесла несколько ракетных ударов по Краматорску, в результате чего была разрушена школа.

Также напомним, что 1 февраля российская ракета ударила по дому в Краматорске. Погибли 4 человека, 18 человек получили травмы, двоих удалось спасти из-под завалов. Мы публиковали фото разрушений.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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