В Краматорске после ракетного обстрела РФ количество раненых возросло до девяти.

Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

"Средней тяжести одна женщина. Все остальные имеют легкие ранения. В больнице получают медицинскую помощь два человека, пять жителей - на амбулаторном лечении, двое от госпитализации отказались", - сказал он в эфире "Суспільного".

Ранее со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко сообщалось, что российские оккупанты 14 марта утром нанесли ракетный удар по центру Краматорска, в результате один человек погиб, 6 гражданских получили ранения, повреждено шесть многоэтажных домов.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео последствий обстрела.

Также сообщалось, что в результате удара РФ по Краматорску повреждены 26 домов и детсад.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".