Количество пострадавших от утреннего ракетного удара по центру Краматорска возросло до семи человек (ранее было известно о четырех раненных). Один человек погиб.

Об этом сообщает губернатор Павел Кириленко в телеграм-канале.

Также Кириленко опубликовал видео последствий обстрела центра города.

Напомним, российская армия нанесла удар по центру Краматорска днем 14 марта.

Ранее Зеленский опубликовал видео последствий обстрела.

Также сообщалось, что в результате удара РФ по Краматорску повреждены 26 домов и детсад.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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