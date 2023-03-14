В ходе утренней воздушной тревоги Россия нанесла ракетный удар по Одесской области с применением тактической авиации.

Об этом сообщает оперкомандование "Юг".

Самолеты Су-24 наносили удары из акватории Черного моря, выпустив четыре противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П.

Заявлено, что ПВО сбило все выпущенные ракеты, но взрывная волна и обломки повредили детский сад и несколько частных домов на побережье области. Обошлось без пострадавших.

Как писала "Страна", российские войска обстреляли пожарную часть в Волчанске. Снаряд попал в авто, погибла женщина.

Также "Страна" писала, что в результате удара по Краматорску погиб один человек. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео последствий обстрела.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".