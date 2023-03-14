Российские войска продолжают обстреливать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Волчанска. Есть погибшие.

Об этом 14 марта сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

"Сегодня, около 10:00, при обстреле пожарно-спасательной части города вражеский снаряд попал в гражданское авто. Находившаяся в нем женщина 55 лет погибла на месте", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта россияне из артиллерии и минометов обстреляли три района Харьковской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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