Российский пилот Максим Криштоп, обвиняемый в бомбардировке гражданских объектов Харьковской области, освобожден: суд принял решение о передаче его для обмена в качестве военнопленного.

Об этом говорится в постановлении Дзержинского райсуда Харькова, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.

Ходатайство об освобождении Криштопа подала группа прокуроров Офиса генпрокурора.

Согласно письму Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 3 марта было принято решение о передаче его для обмена как военнопленного.

Суд постановил передать пилота РФ под наблюдение представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины "для организации и проведения его обмена как военнопленного".

Ранее мы таке сообщали, что суд признал российского пилота, сбросившего 8 авиабомб на харьковскую телевышку, виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины). Ему назначили наказание – 12 лет лишения свободы. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших – трех обществ на общую сумму свыше 1,1 млн грн.

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