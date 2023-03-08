В Украине родственники попавших в плен в Мариуполе в апреле 2022 года бойцов 501-го батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ проводят акции и записывают видео, чтобы пленных отдали на обмен.

Также они жалуются на то, что военным девять месяцев назад прекратили начислять зарплаты.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала список военнопленных украинцев, которых украинская сторона, по утверждению чиновницы из РФ, отказывается забирать в рамках обмена.

Между тем война в Украине продолжается уже 378-й день. Мы следим за новостями 8 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 377-го дня войны. Противник продолжает штурмовать Бахмут и его окрестности. На ситуацию на фронте может повлиять весенняя распутица на грунтовых дорогах, где застревает техника. При этом на этой неделе ВСУ может пополнить запасы западного вооружения. Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2

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