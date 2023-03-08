Российский омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала список военнопленных украинцев, которых украинская сторона, по утверждению чиновницы из РФ, отказывается забирать в рамках обмена.

На это обвинение ответил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.

В ответе заявляется, что Москалькова "ищет отговорки для того, чтобы объяснить российскому обществу отсутствие прогресса в возвращении собственных военнопленных".

"Позитив в публикации фамилий наших защитников один – мы благодаря этому знаем, что в плену у врага находятся перечисленные воины… В опубликованном Москальковой списке есть и те военнослужащие, которые уже на самом деле освобождены из плена. Это свидетельствует о некомпетентности так называемого "омбудсмена" и отсутствии владения ситуацией", – говорится в заявлении штаба.

"Украина готова забирать из плена и забирает всех наших защитников и защитниц, которых предлагает на обменах противоположная сторона", – заявляет штаб.

На днях Москалькова заявила, что украинская сторона в ходе обмена военнопленными во вторник согласилась вернуть лишь 90 россиян вопреки ранее достигнутой договоренности об обмене по формуле "160 на 160".

Ранее мы сообщали, что в результате последнего обмена домой вернулись 130 украинских военных и 90 российских.