Украинская сторона в ходе обмена военнопленными во вторник согласилась вернуть лишь 90 россиян вопреки ранее достигнутой договоренности об обмене по формуле "160 на 160".

Об этом сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня произошел очередной обмен военнопленными с украинской стороной... К сожалению, вместо ранее достигнутой договоренности "160 на 160", украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек", - сказано в посте.

При этом Москалькова подчеркнула важность продолжения переговорного процесса об обмене.

Ранее мы сообщали, что в результате обмена домой вернулись 130 украинских военных и 90 российских.

Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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