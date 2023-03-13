Харьковский областной военком Владимир Арап заявил, что в ближайшем будущем граждане будут получать повестки в "Дие", что раньше опровергали в Минцифры.

"Электронный реестр у нас был ещё до начала войны. Была создана программа "Обериг", в которую вносятся все военнообязанные, призывники. Электронная база всеукраинская, в которую вносятся все наши мужчины от 18 до 60 лет. База набирается. В скором будущем все наши военнообязанные будут в этом реестре, его подвяжут к "Дие". Люди смогут даже получать повестки через "Дию", и вызовы в РТЦК (военкоматы) будут совершаться уже в электронном виде. К этому все идет", - сказал военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования полковник Владимир Арап местным журналистам.

Вместе с тем Министерство цифровой трансформации всё ещё не подтверждает эту информацию.

"В "Дие" повесток не будет, - отметил в комментарии журналистам Мстислав Баник, руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре. - Относительно военного учета - данные о военнообязанных находятся в реестре "Обериг", принадлежащем Минобороны. К "Дие" этот реестр не имеет никакого отношения, потому что "Дия" - это не реестр".

Ранее в Украине утвердили новый порядок воинского учета, а также сообщалось, что военнообязанные переселенцы должны стать на военный учет в течение 7 дней после переезда.