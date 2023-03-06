В приложении "Дия" появилась новая услуга - можно в несколько кликов получить электронное судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей.

Об этом сообщает Минцифры.

Документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.

Судебное решение – это документ, в котором отражается результат судебного дела. К примеру, подтверждается факт развода пары.

Получить цифровой документ можно в смартфоне.

Для этого необходимо открыть приложение, выбрать пункт меню "Услуги", затем - "Судебные дела". Там можно увидеть судебное решение и при необходимости загрузить его на смартфон.

Судебные услуги работают в последней версии "Дии", поэтому необходимо проверить, обновлено ли приложение.

Ранее в "Дие" запустили возможность получения выписки о месте проживания ребенка для оформления в детсад или школу.

Также в "Дие" появится возможность узнавать, кто просматривает ваши личные данные.

Напомним, что Минцифры запустило проверку нотариальных документов сканером QR-кода в "Дие". QR-код может быть на доверенности, договоре аренды транспортных средств, а также на заявлении, на котором удостоверяется подлинность подписи.