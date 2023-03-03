Украинцам предлагают выбрать новое название для юго-западной железной дороги, которая географически расположена на севере Украины. Соответствующий опрос появился в "Дие".

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Железная дорога получила свое название еще во времена царской России, когда территория Украины была юго-западом империи.

Теперь украинцы могут через "Дию" выбрать новое название. Предложены 4 варианта для голосования - Киевская, Столичная, Центральная или Северная железная дорога.

Опрос продлится до 10 марта.

Напомним, глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин уходит в отставку.

Как сообщал источник, последней каплей для увольнения главы Укрзализныци стал сход с рельсов поезда перед визитом Байдена. Он заявил, что Камышиным были давно недовольны. Кроме того, добавил, что тот так и не смог разобраться в технологических процессах железнодорожной отрасли.

Обязанности главы правления "Укрзализныци" будет исполнять член совета директоров компании Евгений Лященко.

Кроме того, мы сообщали о том, что в "Дие" запустили опрос о том, оставлять ли 8 марта выходным днем в Украине.