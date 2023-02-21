Нулевой километр украинских железных дорог перенесен из Москвы в Киев. Символическая отметка установлена на первой платформе главного вокзала Киева.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.

"Раньше мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было отмечено 856/857 км. Почему? Потому что около сотни лет у нас был расчет нулевого километра от Москвы. Кладем этому конец. Теперь нулевой километр украинских железных дорог здесь, в Киеве, на Центральном вокзале", - рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

В ближайшие три года все километровые знаки на железной дороге будут заменены на современные светоотражающие.

Напомним, "Укрзализныця" завершила реконструкцию двух участков на границе с Польшей, что позволило восстановить международный железнодорожный маршрут по европейскому пути Перемышль-Нижанковичи-Хыров-Смольница-Устрики Долишни-Загуж, больше известный как "Линия 102".

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" вводит новый порядок покупки возвращенных билетов, чтобы сделать невозможной перепродажу билетов на наиболее ажиотажные международные рейсы.