В Днепре собираются переименовать 27 улиц, связанных с Россией либо с советским прошлым.

Проект решения горсовета по этому поводу под названием "Список топонимов города Днепра, названия которых связаны с государством-агрессором" появился на сайте мэрии.

Так, власти хотят убрать улицу и переулок 8 марта, хотя это международный праздник (они станут соответственно Робленой и Робленым), поэта Жуковского (ее хотят назвать именем советского диссидента Левко Лукьяненко), маршала Малиновского (она станет Набережной новой армии), писателя Салтыкова-Щедрина (будет Ганны Швыдько).

Улицу художника Сурикова хотят назвать Соледарской. Также в городе могут появиться улицы Любомира Гузара, Андрея Шептицкого и Червоной Калины.

На днях мы сообщали, что в Харькове переименуют еще 18 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией. Брянский переулок переименуют в Холодноярский по названию одной из механизированных бригад украинской армии, улицу Кабардинскую - в улицу Лесной Песни в честь одноименной пьесы Леси Украинки, а Маломосковскую - в улицу Казацкой Славы.

Также мы писали, что депутаты Харьковского облсовета проголосовали за переименование села Ватутино в Нововодолажской общине в Залужное.