Во вторник, 14 февраля, депутаты Харьковского облсовета проголосовали за переименование села Ватутино в Нововодолажской общине в Залужное.

Об этом сообщила депутат Галина Куц в своем Facebook.

Решение принято на основании письма от Нововодолажского поселкового совета, в котором мотивируется это переименование. В частности, согласно объяснению поссовета, село переименовывают не в честь главкома ВСУ, а в честь географического понятия "за лугом".

Окончательное решение о переименовании Ватутино, названного в честь советского генерала Николая Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов до своей гибели в 1944 году, должна принять Верховная Рада Украины.

Напомним, в Киеве переименовали проспект Победы и площадь Победы. Теперь это Берестейский проспект и Галицкая площадь.

Ранее мы писали, что в Одесской области переименовали поселок Суворово в Бессарабское. Такое решение приняло депутатское большинство Суворовского поселкового совета Измаильского района.

Также еще весной в Харькове горсовет принял решение об изменении названий трех улиц и района, связанных с Россией. Так, проспект Московский переименовали в проспект Героев Харькова, спуск Белгородский - в улицу Героев спасателей, Белгородское шоссе - в Харьковское шоссе, район Московский - в район Салтовский.