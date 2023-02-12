Киевский городской совет обратился к Министерству культуры с предложением убрать из Мариинского парка останки советского генерала Николая Ватутина, памятник которому был демонтирован 9 февраля.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Владимир Прокопив в комментарии "Украинской правде".

Напомним, недавно был демонтирован памятник, стоявший на могиле военачальника, освобождавшего Киев от нацистов в 1943 году. Теперь муниципальные власти хотят сделать следующий шаг - убрать могилу Ватутина.

"Наработки по эксгумации и перезахоронению тела есть, но решения еще нет. Мы уже сделали представление на Минкульт. Далее Минкульт должен сделать представление на Кабмин, потому что это памятник общенационального значения. И Кабмин должен вынести решение", - сказал Владимир Прокопив.

По его словам, работы по перезахоронению могут выполнить местные власти, процедура обычно занимает один день. Киевская городская государственная администрация уже направила документы с инициативой в Министерство культуры, которое, по закону, обязано рассмотреть запрос в течение 30 дней.

Напомним, демонтированный памятник генералу Ватутину перенесут в Музей монументальной пропаганды тоталитарного режима. Инициатором переноса был доктор исторических наук Павел Гай-Нижник.

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